Фото: поліція Дніпропетровської області

За даними слідства, трагічний інцидент стався вранці 12 серпня в одному з модульних укриттів Покровського району

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Кривому Розі правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві своєї знайомої. Тіло жінки знайшли місцеві жителі, які одразу повідомили про це до поліції.

Слідчі встановили, що між підозрюваним та 40-річною потерпілою виникла сварка. Під час конфлікту чоловік кілька разів вдарив жінку ногами по голові та тулубу. Від отриманих тілесних ушкоджень вона померла на місці події. Після цього зловмисник залишив місце злочину та намагався уникнути відповідальності.

Працівники Криворізького районного управління поліції оперативно з'ясували місцезнаходження підозрюваного. Виявилося, що він раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Чоловіка затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Слідчі готують матеріали до суду, де буде обрано запобіжний захід. У разі доведення провини йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

