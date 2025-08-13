Фото: Национальный банк Украины

Более 150 обысков проводят по всей Украине для разоблачения организованных групп, которые помогали мужчинам призывного возраста незаконно уезжать за границу

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.

Оперативники Нацполиции и Департамента стратегических расследований проводят масштабную спецоперацию в Украине, в ходе которой одновременно проходят более 150 обысков. Правоохранители проверяют деятельность организованных групп, которые за деньги помогали мужчинам призывного возраста незаконно выезжать за границу.

Оперативники проводят обыски по всем областям страны

По данным следствия, участники схем использовали систему "Шлях" и фальшивые медицинские документы для обхода официальных пунктов пропуска. Стоимость таких услуг достигала 25 тысяч долларов США за одного человека.

Правоохранители проверяют деятельность организованных групп

Обыски проводятся в разных областях страны, а следователи устанавливают круг организаторов и участников незаконных операций.

Детали спецоперации правоохранители обещают обнародовать по завершении всех следственных действий и документировании доказательств.

Следователи устанавливают круг причастных лиц

