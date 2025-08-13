14:14  13 августа
В Украине появился новый вид комаров: их укус может привести к параличу
13:09  13 августа
Во Львове начали курсировать швейцарские трамваи
09:19  13 августа
На Волыни задержали 19-летнюю сутенерку
UA | RU
UA | RU
13 августа 2025, 17:12

Масштабная спецоперация в Украине: правоохранители блокируют незаконный выезд призывников за $25 000

13 августа 2025, 17:12
Читайте також українською мовою
Фото: Национальный банк Украины
Читайте також
українською мовою

Более 150 обысков проводят по всей Украине для разоблачения организованных групп, которые помогали мужчинам призывного возраста незаконно уезжать за границу

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, передает RegioNews.

Оперативники Нацполиции и Департамента стратегических расследований проводят масштабную спецоперацию в Украине, в ходе которой одновременно проходят более 150 обысков. Правоохранители проверяют деятельность организованных групп, которые за деньги помогали мужчинам призывного возраста незаконно выезжать за границу.

Оперативники проводят обыски по всем областям страны

По данным следствия, участники схем использовали систему "Шлях" и фальшивые медицинские документы для обхода официальных пунктов пропуска. Стоимость таких услуг достигала 25 тысяч долларов США за одного человека.

Правоохранители проверяют деятельность организованных групп

Обыски проводятся в разных областях страны, а следователи устанавливают круг организаторов и участников незаконных операций.

Детали спецоперации правоохранители обещают обнародовать по завершении всех следственных действий и документировании доказательств.

Следователи устанавливают круг причастных лиц

Ранее сообщалось, в Днепре правоохранители расследуют дело о растрате государственных средств. Под подозрением оказались бывший директор предприятия и его сын, которые, по данным следствия, могли легализовать более 2 миллионов гривен из госбюджета.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
спецоперация обыски выезд за границу призыв уклонисты подделка Шлях
Во Львовской области мужчину осудили за подделку документов для выезда за границу
13 августа 2025, 10:46
5000 долларов за пересечение границы: в Одесской области задержали организатора незаконной переправки мужчин в Молдову
13 августа 2025, 10:09
Выезд мужчин за границу могут упростить
12 августа 2025, 16:29
Все новости »
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
В Черкасской области автомобиль столкнулся с электроопорой и опрокинулся: водитель погиб, пассажир в больнице
13 августа 2025, 18:59
Завтра в Украине будет самая комфортная погода в Европе
13 августа 2025, 18:41
На Днепропетровщине пьяный водитель мотоцикла сбил 16-летнюю девушку и скрылся с места ДТП
13 августа 2025, 18:10
СБУ объявила в розыск действующего нардепа
13 августа 2025, 18:09
На трассе Луцк – Львов комбайн смертельно травмировал 59-летнюю велосипедистку
13 августа 2025, 17:56
Стали известны детали разговора Зеленского с Трампом и европейскими лидерами
13 августа 2025, 17:55
Полиция устанавливает обстоятельства взрыва в Одесской области
13 августа 2025, 17:43
Рейдерский захват на побережье Днепра: владельцу нанесен 14,6 млн грн убытков
13 августа 2025, 17:32
В Тернополе парень сдал в ломбард телефон знакомой
13 августа 2025, 17:29
На Николаевщине судили военного, бросившего гранату в ТЦК
13 августа 2025, 17:24
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Павел Казарин
Валерий Чалый
Все блоги »