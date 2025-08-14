фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У Кривому Розі затримали чоловіка та жінку, які намагалися незаконно переправити військовозобов’язаного через державний кордон у пункті пропуску "Рава-Руська"

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, вони запропонували чоловіку за 12 тисяч доларів оформлення "відрядження" від підставної фірми та вплив на працівників прикордонної служби.

Підозрюваних затримали під час отримання грошей

Їм вже повідомлено про підозру за фактами незавершеного замаху на організацію незаконного переправлення осіб та одержання неправомірної вигоди. Дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 та ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Слідство триває, встановлюються всі обставини злочину та можливі причетні особи.

Раніше повідомлялося, правоохоронці розпочали масштабну спецоперацію з блокування незаконного виїзду призовників. У її межах по всій країні провели понад 150 обшуків у справах, пов’язаних з організованими групами, які пропонували чоловікам призовного віку виїзд за кордон за $25 000.