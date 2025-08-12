Фото: Нацполіція

На Дніпропетровщині перед судом постане 38-річний чоловік. Його обвинувачують у вбивстві його цивільної дружини

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Інцидент стався 13 травня у квартирі, де проживали чоловік та жінка. Під час сварки він вдарив її ножем. 45-річна жінка від отриманого поранення померла на місці.

Правоохоронці завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт відносно фігуранта до суду. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у липня на Сумщині затримали чоловіка, який жорстоко розправився з 17-річною дівчиною. Нелюд зґвалтував її та вбив. Тіло дівчини знайшли у лісосмузі.