19:28  11 августа
Украину накроет антициклон: какой будет погода 12 августа
18:29  11 августа
Стало известно, где сейчас арестованная яхта Медведчука за 200 миллионов долларов
14:49  11 августа
Служебный пес помог задержать четырех мужчин на границе с Румынией
UA | RU
UA | RU
11 августа 2025, 20:35

Россияне накрыли огнем Днепропетровщину: в ОВА показали фото с последствиями

11 августа 2025, 20:35
Читайте також українською мовою
Фото: ОВА
Читайте також
українською мовою

Оккупанты в течение суток били по Никополю, Марганецкому, Покровскому, Мировскому, Красногригоревскому общинам. Россияне атаковали область артиллерией и дронами

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, пострадали шесть местных жителей. В частности, 84-летний мужчина. Также в результате обстрелов произошло несколько пожаров. Огонь уничтожил один частный дом и крышу другого, гараж, 3 хозяйственные постройки.

Также сообщается, что повреждены 5 домов и многоэтажка. Изуродованы 2 предприятия. Зацепило газопровод, 3 легковушки, еще одно авто – наголову разбитое.

При этом в Грушевской общине Криворожского района загорелась сухая трава из-за попадания беспилотника. Кроме того, российский дрон попал по Новопавловской общине: поврежден частный дом.

Напоминаем, что 10 августа в Харьковской области в результате вражеских обстрелов погиб мужчина, а также ранены. Около 12:00 российские войска обстреляли поселок Купянск-Узловой. Позже, около 13:10, вражеский беспилотник атаковал поселок Казачья Лопань.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
обстрелы оккупанты Днепропетровская область
Главная автостанция Запорожья разрушена почти полностью: в ОВА показали последствия российской атаки
11 августа 2025, 18:31
Обстрелы Харьковщины отобрали жизнь у мужчины и ранили пятерых
11 августа 2025, 10:19
Жители Корабела покидают Херсон: более 1500 уже эвакуированы
11 августа 2025, 09:39
Все новости »
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
Оккупанты принудительно вывезли в РФ 15 детей из Николаевской области
11 августа 2025, 21:15
Россияне прорвали фронт в Донецкой области
11 августа 2025, 20:15
Встреча Зеленского и Путина: Трамп раскрыл свои планы
11 августа 2025, 20:00
Украину накроет антициклон: какой будет погода 12 августа
11 августа 2025, 19:28
Поджигал квартиру и наблюдал: в Днепре произошел пожар, погибли люди
11 августа 2025, 19:27
Главная автостанция Запорожья разрушена почти полностью: в ОВА показали последствия российской атаки
11 августа 2025, 18:31
Стало известно, где сейчас арестованная яхта Медведчука за 200 миллионов долларов
11 августа 2025, 18:29
Туристическую компанию из Львова обвиняют в организации экскурсий на русском языке
11 августа 2025, 17:44
В Запорожье авто застряло в реке
11 августа 2025, 17:26
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Все публикации »
Вадим Денисенко
Юрий Бутусов
Сергей Фурса
Все блоги »