Фото: ОВА

Оккупанты в течение суток били по Никополю, Марганецкому, Покровскому, Мировскому, Красногригоревскому общинам. Россияне атаковали область артиллерией и дронами

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, пострадали шесть местных жителей. В частности, 84-летний мужчина. Также в результате обстрелов произошло несколько пожаров. Огонь уничтожил один частный дом и крышу другого, гараж, 3 хозяйственные постройки.

Также сообщается, что повреждены 5 домов и многоэтажка. Изуродованы 2 предприятия. Зацепило газопровод, 3 легковушки, еще одно авто – наголову разбитое.

При этом в Грушевской общине Криворожского района загорелась сухая трава из-за попадания беспилотника. Кроме того, российский дрон попал по Новопавловской общине: поврежден частный дом.

Напоминаем, что 10 августа в Харьковской области в результате вражеских обстрелов погиб мужчина, а также ранены. Около 12:00 российские войска обстреляли поселок Купянск-Узловой. Позже, около 13:10, вражеский беспилотник атаковал поселок Казачья Лопань.