19:28  11 серпня
Україну накриє антициклон: якою буде погода 12 серпня
18:29  11 серпня
Стало відомо, де зараз арештована яхта Медведчука за 200 мільйонів доларів
14:49  11 серпня
Службовий пес допоміг затримати чотирьох чоловіків на кордоні з Румунією
11 серпня 2025, 20:35

Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: в ОВА показали фото з наслідками

11 серпня 2025, 20:35
Фото: ОВА
Окупанти протягом доби били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадам. Росіяни атакували область артилерією та дронами

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, постраждали шестеро місцевих жителів. Зокрема, 84-річний чоловік. Також внаслідок обстрілів сталось кілька пожеж. Вогонь знищив один приватний будинок і дах іншого, гараж, 3 господарські споруди.

Також повідомляється, що пошкоджені 5 осель і багатоповерхівка. Понівечені 2 підприємства. Зачепило газогін, 3 легковики, ще одне авто – вщент розбите.

При цьому в Грушівській громаді Криворізького району загорілась суха трава через влучання безпілотника. Крім того, російський дрон влучив по Новопавлівській громаді: пошкоджено приватний будинок.

Нагадуємо, що 10 серпня в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, а також є поранені. Близько 12:00 російські війська обстріляли селище Куп'янськ-Вузловий. Пізніше, близько 13:10, ворожий безпілотник атакував селище Козача Лопань.

08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
