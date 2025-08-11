Фото: ОВА

Окупанти протягом доби били по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадам. Росіяни атакували область артилерією та дронами

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, постраждали шестеро місцевих жителів. Зокрема, 84-річний чоловік. Також внаслідок обстрілів сталось кілька пожеж. Вогонь знищив один приватний будинок і дах іншого, гараж, 3 господарські споруди.

Також повідомляється, що пошкоджені 5 осель і багатоповерхівка. Понівечені 2 підприємства. Зачепило газогін, 3 легковики, ще одне авто – вщент розбите.

При цьому в Грушівській громаді Криворізького району загорілась суха трава через влучання безпілотника. Крім того, російський дрон влучив по Новопавлівській громаді: пошкоджено приватний будинок.

Нагадуємо, що 10 серпня в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік, а також є поранені. Близько 12:00 російські війська обстріляли селище Куп'янськ-Вузловий. Пізніше, близько 13:10, ворожий безпілотник атакував селище Козача Лопань.