13:35  11 августа
На Львовщине горел частный пансионат для пожилых людей
10:40  11 августа
В Днепре зафиксировали опасное "цветение" воды
07:36  11 августа
В Киевской области собака напала на 9-летнего мальчика: полиция открыла дело
11 августа 2025, 15:36

С утра на Никопольщине – пятеро пострадавших, в самом Никополе – трое

11 августа 2025, 15:36
Фото: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Зафиксирована новая атака беспилотниками, которая привела к ранениям среди гражданских и повреждений имущества

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Утром 11 августа в Никопольском районе зафиксирована очередная атака российских войск с использованием ударных FPV-дронов. В результате обстрелов пострадали пять человек.

В Марганецкой громаде ранены двое мужчин. Обоих доставили в больницу, состояние одного из пострадавших медики оценивают как тяжелое. В Никополе травмы получили трое местных жителей - женщины в возрасте 60 и 64 года и 66-летний мужчина. Им оказали необходимую помощь, лечение происходит амбулаторно.

Местные власти подчеркивают, что атаки с беспилотников несут особую опасность из-за их скорости и точности попадания. Подобные удары часто приводят к ранениям гражданских и повреждению инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 11 августа российские войска нанесли серию ударов по Днепропетровской области, применив дроны и артиллерию. Повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, ранены среди мирного населения.

