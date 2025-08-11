Фото: Державне бюро розслідувань

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Спільна операція Державного бюро розслідувань, Служби безпеки України та Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції розкрила діяльність групи, до якої входив колишній працівник правоохоронних органів та троє його спільників.

Фігуранти орендували приміщення в Кам'янському, де офіційно відкрили медичний центр. Він нібито надавав безкоштовну замісну терапію та психологічну підтримку для людей з наркотичною залежністю. Для легалізації діяльності вони отримали ліцензію на зберігання наркотичних засобів.

Правоохоронці провели обшук у медичному центрі

Однак насправді пацієнтам не надавали жодних безкоштовних послуг. Замість цього їм продавали сильнодіючі препарати, зокрема метадон. За підрахунками слідства, незаконний прибуток зловмисників міг сягати пів мільйона гривень щомісяця.

Вилучено тисячі таблеток метадону та готівку

Під час обшуків у медзакладі вилучили понад 3 тисячі таблеток метадону, майже мільйон гривень готівкою та чорнові записи, що свідчать про масштабність діяльності. Колишньому правоохоронцю та його спільникам вже повідомлено про підозру за статтею про перевезення, зберігання та збут наркотичних засобів.

