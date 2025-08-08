Фото: Нацполиция

В Харьковской области подвели итоги работы экстренной медицинской помощи за июль. Стало известно, по каким причинам чаще всего вызывали медиков

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

По данным медиков, в больницы госпитализировали 14 174 человека за прошлый месяц. При этом острый коронарный синдром с элевацией сегмента ST зафиксирован у 151 пациента, из них 147 госпитализированы для проведения стентирования. В частности, без элевации сегмента ST зафиксировали 511 случаев.

Острый мозговой инсульт медики регистрировали 1102 раза. При этом 204 раза медиков вызвали из-за ДТП. Согласно статистике, за июль 2025 448 жителей Харьковской области получили травмы в авариях.

Напомним, в течение прошлого года в Украине произошло более 4,5 тысячи аварий, в которой погибли или пострадали дети. Отмечалось, что в результате аварий погибли 180 детей, а 5 225 были травмированы.