На Дніпропетровщині авто врізалося в дерево: одного пасажира деблокували рятувальники

Фото: ДСНС Дніпропетровщини

У ніч на 8 серпня до Служби порятунку надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на вулиці Зелена в місті Павлоград

Про це повідомило ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, передає RegioNews.

За попередніми даними, водій легкового автомобіля BMW 523I не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом.

У результаті ДТП постраждало четверо людей.

Рятувальники, які прибули на місце події, за допомогою аварійно-рятувального обладнання деблокували одного з пасажирів і передали його медикам для подальшої госпіталізації.

Поліція встановлює усі обставини ДТП.

Нагадаємо, 5 серпня на Сумщині автівка врізалась у паркан – вона перетворилася на купу металу. У результаті аварії постраждали 39-річний водій та 62-річна пасажирка.