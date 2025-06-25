12:47  25 июня
На Ровенщине двое детей попали в больницу из-за ботулизма
09:05  25 июня
В Тернополе фургон выехал на тротуар и сбил 5-летнего ребенка
07:39  25 июня
В Украине объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра: перечень областей
UA | RU
UA | RU
25 июня 2025, 14:03

В Днепре и области возросло количество жертв после ракетного удара: погиб 21 человек

25 июня 2025, 14:03
Читайте також українською мовою
фото: Днепропетровская областная военная администрация
Читайте також
українською мовою

В Днепре и области увеличилось количество жертв после масштабной ракетной атаки. По состоянию на 25 июня погиб 21 человек, более 300 пострадали

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Число погибших после массированного ракетного удара по Днепру и области снова возросло. На утро 25 июня подтверждена смерть 19 жителей города. Общее количество погибших в Днепропетровской области - 21 человек.

Ракетний удар по ДніпруРакетний удар по ДніпруРакетний удар по Дніпру

Согласно обновленным данным, медицинскую помощь после атаки получили уже более 300 человек. Часть из них все еще находятся в больницах. Медики продолжают борьбу за жизнь тяжелораненых. Все силы медицинского персонала сосредоточены на стабилизации состояния пострадавших.

"Каждый шаг помощи – это сохраненные жизни": Зеленский встретился с лидерами ЕС и НАТО .

В больницах работают дополнительные бригады, привлечены волонтеры и психологи. В городе продолжаются спасательные работы, специалисты обследуют поврежденные здания. Больше всего пострадали жилые кварталы, учебные учреждения и транспортная инфраструктура.

Власти выразили соболезнования семьям погибших. В Днепре и регионе объявлен День траура, приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Напомним, удар по Днепропетровщине: число погибших выросло, спасательные работы продолжаются.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ракетный удар Днепр Самар обстрел День памяти День скорби Днепропетровская область
Удар россиян по Днепру: количество погибших возросло до 18
25 июня 2025, 09:10
В Днепре мужчина напал с ножом на коммунальщика: пострадавшего госпитализировали
25 июня 2025, 08:56
Обстрелы Запорожья и области: ранены 5 гражданских, разрушены объекты инфраструктуры
25 июня 2025, 07:35
Все новости »
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
Из России в Украину: 17-летнего мальчика вернули домой после трех лет разлуки
25 июня 2025, 14:30
В Черниговской области будут судить правоохранителя, повлекшего смертельное ДТП
25 июня 2025, 14:14
Попытка заменить премьера в июле провалилась, – нардеп
25 июня 2025, 14:07
На Херсонщине из-за атаки вражеского беспилотника ранен 38-летний мужчина
25 июня 2025, 13:55
Скандал между Безуглой и Тополем набирает обороты: в ход пошли старые судебные дела и темы психиатрии.
25 июня 2025, 13:41
ГУР и МИД эвакуировали из Ирана 31 украинца: подробности операции
25 июня 2025, 13:13
На Донетчине пограничники уничтожили российский комплекс РЭБ "Житель"
25 июня 2025, 13:05
На Ровенщине двое детей попали в больницу из-за ботулизма
25 июня 2025, 12:47
В Тернопольской области старосту села избили и вывезли на кладбище
25 июня 2025, 12:24
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »