фото: Днепропетровская областная военная администрация

В Днепре и области увеличилось количество жертв после масштабной ракетной атаки. По состоянию на 25 июня погиб 21 человек, более 300 пострадали

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Число погибших после массированного ракетного удара по Днепру и области снова возросло. На утро 25 июня подтверждена смерть 19 жителей города. Общее количество погибших в Днепропетровской области - 21 человек.

Согласно обновленным данным, медицинскую помощь после атаки получили уже более 300 человек. Часть из них все еще находятся в больницах. Медики продолжают борьбу за жизнь тяжелораненых. Все силы медицинского персонала сосредоточены на стабилизации состояния пострадавших.

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В больницах работают дополнительные бригады, привлечены волонтеры и психологи. В городе продолжаются спасательные работы, специалисты обследуют поврежденные здания. Больше всего пострадали жилые кварталы, учебные учреждения и транспортная инфраструктура.

Власти выразили соболезнования семьям погибших. В Днепре и регионе объявлен День траура, приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия.

Напомним, удар по Днепропетровщине: число погибших выросло, спасательные работы продолжаются.