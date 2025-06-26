РФ обстреляла 13 общин на Запорожье: более 400 атак за сутки

фото: Запорожская ОВА

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 430 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, враг нанес 5 авиационных ударов по Приморскому, Гуляйполю, Щербакам и Малым Щербакам. Кроме того:

276 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Марьевку, Приморское, Лобковое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное.

13 обстрелов из РСЗО накрыли Запорожье, Щербаки, Новоандреевку и Чаривное.

136 артобстрелов пришлись по территории Степногорска, Каменского, Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.

Поступило 20 сообщений о разрушении домов, квартир и объектов инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 26 июня российская армия нанесла авиационный удар по селу Таврическое Белозерской общины Херсонской области. Погиб 38-летний мужчина.