РФ обстреляла 13 общин на Запорожье: более 400 атак за сутки
За прошедшие сутки оккупанты нанесли 430 ударов по 13 населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
По его словам, враг нанес 5 авиационных ударов по Приморскому, Гуляйполю, Щербакам и Малым Щербакам. Кроме того:
- 276 БпЛА разной модификации (преимущественно FPV) атаковали Марьевку, Приморское, Лобковое, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку и Чаривное.
- 13 обстрелов из РСЗО накрыли Запорожье, Щербаки, Новоандреевку и Чаривное.
- 136 артобстрелов пришлись по территории Степногорска, Каменского, Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки и Чаривного.
Поступило 20 сообщений о разрушении домов, квартир и объектов инфраструктуры.
Напомним, в ночь на 26 июня российская армия нанесла авиационный удар по селу Таврическое Белозерской общины Херсонской области. Погиб 38-летний мужчина.
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