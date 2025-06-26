Россияне обстреляли Херсон: пострадала 71-летняя женщина
Утром 26 июня около 04:30 российские войска атаковали Корабельный район Херсона артиллерийским огнем
Об этом сообщила Херсонская ОВА, передает RegioNews.
Под удар попал жилой дом, в котором находилась 71-летняя женщина. В результате обстрела она получила контузию, взрывную травму и закрытую черепно-мозговую травму.
Бригада экстренной медицинской помощи предоставила пострадавшей помощь на месте.
На месте работают экстренные службы, уточняется масштаб повреждений.
Напомним, за вчера и сегодня оккупанты убили трех мирных жителей Херсонщины.
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