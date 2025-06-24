Фото: ОВА

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, в Днепре число жертв российского удара возросло до семи. Ранения получили около 70 человек. Известно, что в их числе 10 детей. Также отмечается, что пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии.

"Цифры еще уточняются. К сожалению, количество людей, затронутых этой атакой, постоянно растет. Впрочем, их могло быть в разы больше. Очень многие из тех, кто находился в зоне поражения, в момент удара были в укрытии. Это спасло десятки жизней", - пишет глава ОВА.

Также известно, что в Самаре погибли два человека. Еще девять местных жителей получили ранения. Четверо – в тяжелом состоянии.

Напомним, утром 20 июня россияне атаковали Днепропетровщину ракетами. Известно, что среди пострадавших — двое подростков: 13-летняя девочка и 16-летний парень. Оба находятся в больнице в состоянии средней тяжести.