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24 июня 2025, 14:45

Удар по Днепропетровщине: количество погибших выросло

24 июня 2025, 14:45
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Фото: ОВА
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В Днепропетровской ОВВ поделились новыми деталями атаки россиян. К сожалению, число жертв российского удара выросло

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, в Днепре число жертв российского удара возросло до семи. Ранения получили около 70 человек. Известно, что в их числе 10 детей. Также отмечается, что пятеро раненых находятся в тяжелом состоянии.

"Цифры еще уточняются. К сожалению, количество людей, затронутых этой атакой, постоянно растет. Впрочем, их могло быть в разы больше. Очень многие из тех, кто находился в зоне поражения, в момент удара были в укрытии. Это спасло десятки жизней", - пишет глава ОВА.

Также известно, что в Самаре погибли два человека. Еще девять местных жителей получили ранения. Четверо – в тяжелом состоянии.

Напомним, утром 20 июня россияне атаковали Днепропетровщину ракетами. Известно, что среди пострадавших — двое подростков: 13-летняя девочка и 16-летний парень. Оба находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

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