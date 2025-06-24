фото: ДнепроОВА

В результате ракетного удара, нанесенного по Днепру и поселку Самар Днепропетровской области, число погибших достигло десяти человек

Об этом сообщают в ДнепроОВА, передает RegioNews.

В самом Днепре жертвами обстрела стали восемь гражданских, еще двое погибли в Самаре.

По уточненным данным, в Днепре ранения получили 84 человека. Из них 62 находятся в больницах. Состояние семи госпитализированных медики оценивают как тяжелое. Еще 11 человек пострадали в Самаре – восемь из них госпитализированы, часть пациентов в тяжелом состоянии.

При ударе пострадала гражданская инфраструктура. По словам Сергея Лысака, на месте трагедии работают все экстренные службы – спасатели, медики, полицейские, представители Нацгвардии и СБУ. Развернут оперативный штаб, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Также сообщается, что железнодорожное сообщение в Днепре уже восстановлено. Поезда курсируют по расписанию, а железнодорожная инфраструктура проверена и введена в эксплуатацию. Областные власти выразили искренние соболезнования семьям погибших.

Напомним, россияне ударили дронами по учебному полигону – Сухопутные войска ВСУ.