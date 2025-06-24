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24 июня 2025, 12:36

Ракетная атака по Днепру: повреждена гражданская инфраструктура, есть погибшие и пострадавшие

24 июня 2025, 12:36
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фото: Telegram/Сергей Лисак
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В Днепропетровской области в результате атаки страны-агрессора России во вторник, 24 июня, есть погибшие и пострадавшие

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, в Днепре из-за вражеской атаки возник пожар.

Повреждена гражданская инфраструктура. В частности, общежитие, гимназия, админздание, изуродованное влечение.

По данным главы города Бориса Филатова, повреждены здания 19 школ, 10 детских садов.

Кроме того, агрессор попал и по городу Самар. Подробности уточняеются.

Всюду, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие, добавил Лысак.

Напомним, во время воздушной атаки на Днепропетровщине поврежден пассажирский поезд №52 сообщением "Одесса - Запорожье".

Очевидцам удалось зафиксировать момент удара российской ракеты возле поезда – видео снято с середины вагона.

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