Ракетная атака по Днепру: повреждена гражданская инфраструктура, есть погибшие и пострадавшие

фото: Telegram/Сергей Лисак

В Днепропетровской области в результате атаки страны-агрессора России во вторник, 24 июня, есть погибшие и пострадавшие

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, в Днепре из-за вражеской атаки возник пожар.

Повреждена гражданская инфраструктура. В частности, общежитие, гимназия, админздание, изуродованное влечение.

По данным главы города Бориса Филатова, повреждены здания 19 школ, 10 детских садов.

Кроме того, агрессор попал и по городу Самар. Подробности уточняеются.



Всюду, к сожалению, есть погибшие и пострадавшие, добавил Лысак.

Напомним, во время воздушной атаки на Днепропетровщине поврежден пассажирский поезд №52 сообщением "Одесса - Запорожье".

Очевидцам удалось зафиксировать момент удара российской ракеты возле поезда – видео снято с середины вагона.