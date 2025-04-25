В Павлограде уже 15 пострадавших от атаки российских дронов
Количество пострадавших от атаки дронов РФ на Павлоград в Днепропетровской области возросло до 15 человек
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.
Отмечается, что среди пострадавших трое детей в возрасте 6, 15 и 17 лет.
Также известно о 3 погибших, среди них – несовершеннолетняя девочка.
На местах российского террористического удара в Павлограде продолжают работать спасатели, медики и милиционеры.
Руководство Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.
Напомним, 25 апреля россияне массированно атаковали Днепропетровщину беспилотниками. Под вражеским ударом оказался и Павлоград. В результате атаки повреждена многоэтажка, админздание и авто.
Ранее была информация о 14 пострадавших.