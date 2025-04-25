12:37  25 апреля
На Сумщине застолье между друзьями закончилось резней
11:56  25 апреля
В Ровенской области в реке выловили труп коня
06:10  25 апреля
Под Покровском "Волки Да Винчи" ликвидировали россиян с помощью нового робота "Гиена"
UA | RU
UA | RU
25 апреля 2025, 15:24

В Павлограде уже 15 пострадавших от атаки российских дронов

25 апреля 2025, 15:24
Читайте також українською мовою
фото: Днепропетровская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

Количество пострадавших от атаки дронов РФ на Павлоград в Днепропетровской области возросло до 15 человек

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает RegioNews.

Отмечается, что среди пострадавших трое детей в возрасте 6, 15 и 17 лет.

Также известно о 3 погибших, среди них – несовершеннолетняя девочка.

На местах российского террористического удара в Павлограде продолжают работать спасатели, медики и милиционеры.

Руководство Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.

Напомним, 25 апреля россияне массированно атаковали Днепропетровщину беспилотниками. Под вражеским ударом оказался и Павлоград. В результате атаки повреждена многоэтажка, админздание и авто.

Ранее была информация о 14 пострадавших.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
погибшие Днепропетровская область Павлоград БПЛА атака пострадавшие российская армия
Недалеко от Запорожья вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль: погиб водитель
25 апреля 2025, 13:36
Трагическая статистика: известно, сколько детей в Украине погибло из-за войны
25 апреля 2025, 12:59
В Донецкой области россияне сбросили авиабомбу на жилой дом: погибли отец с сыном
25 апреля 2025, 10:25
Все новости »
24 апреля 2025
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Российский оккупационный режим продолжает играть с президентом США, как кот с мышкой. И, кажется, добивается на этом направлении определенных тактических успехов
18 апреля 2025
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Министерство образования при нынешнем руководителе не успевает выбираться из одного скандала в другой. Новым поводом поговорить стал учебник по истории Украины для 11 класса
16 апреля 2025
Работа не для всех: как в Украине "душат" потенциал поколения 50+
Украинцы старше 50 лет чаще других сталкиваются с трудностями трудоустройства. Несмотря на опыт и знания, этой категории граждан рынок зачастую предлагает неквалифицированную работу с низкой зарплатой...
15 апреля 2025
Сумская трагедия. Чего стремилась достичь Россия, и зачем Трамп играет на стороне Кремля
Россия делает все возможное, чтобы сорвать предстоящее перемирие, но пытается сделать это руками Украины. Но несмотря на очередное скандальное заявление президента США Дональда Трампа, этот план у рос...
В Киеве задержали правоохранителя, который за 15 000 долларов переправлял мужчин в Польшу
25 апреля 2025, 15:34
В Сумах ликвидировали масштабную схему незаконного обращения сигарет и спирта почти на 4 млн грн
25 апреля 2025, 15:11
На Львовщине подросток попался на распространение каннабиса
25 апреля 2025, 14:59
Супруга Порошенко подала в суд на экс-президента
25 апреля 2025, 14:39
Во Львовской области мужчина получил судебный приговор, потому что не пришел в ТЦК
25 апреля 2025, 14:38
В Украине стартовала Неделя иммунизации: граждан призывают вакцинироваться
25 апреля 2025, 14:24
На Донетчине задержали информатора ФСБ, который наводил удары оккупантов по ВСУ
25 апреля 2025, 13:55
В Сумской области в результате российской атаки возник масштабный пожар
25 апреля 2025, 13:47
Недалеко от Запорожья вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль: погиб водитель
25 апреля 2025, 13:36
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Пасхальное перемирие Путина. Было ли оно вообще и зачем Кремль его объявлял
Учебник истории с "автором"-журналистом. Новое слово в украинском образовании или деградация отрасли?
Все публикации »
Максим Жорин
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »