Недалеко от Запорожья вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль: погиб водитель
Сегодня утром, 25 апреля, в селе Приморское Запорожской области россияне попали дроном по гражданскому автомобилю
Об этом сообщила Нацполиция Запорожской области, передает RegioNews.
Отмечается, что российские войска нанесли удар с FPV-дрона по обычному легковому автомобилю. 37-летний водитель погиб на месте еще до прибытия медиков.
Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 536 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура.
Следственно-оперативные группы полиции и СБУ задокументировали военные преступления россиян.
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