Недалеко от Запорожья вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль: погиб водитель

фото: Национальная полиция

Сегодня утром, 25 апреля, в селе Приморское Запорожской области россияне попали дроном по гражданскому автомобилю

Об этом сообщила Нацполиция Запорожской области, передает RegioNews.

Отмечается, что российские войска нанесли удар с FPV-дрона по обычному легковому автомобилю. 37-летний водитель погиб на месте еще до прибытия медиков.

Напомним, за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 536 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак повреждена гражданская инфраструктура.

Следственно-оперативные группы полиции и СБУ задокументировали военные преступления россиян.