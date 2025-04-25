У Павлограді вже 15 постраждалих від атаки російських дронів

фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Кількість постраждалих від атаки дронів РФ на Павлоград у Дніпропетровській області зросла до 15 осіб

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що серед постраждалих троє дітей, віком 6, 15 і 17 років.

Також відомо про 3 загиблих, серед них – неповнолітня дівчинка.

На місцях російського терористичного удару в Павлограді продовжують працювати рятувальники, медики та правоохоронці.

Керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

Нагадаємо, 25 квітня росіяни масовано атакували Дніпропетровщину безпілотниками. Під ворожим ударом опинився й Павлоград. Внаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка, адмінбудівля та авто.

Раніше була інформація про 14 постраждалих.