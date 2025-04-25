Трагическая статистика: известно, сколько детей в Украине погибло из-за войны
В Украине в результате вооруженной агрессии РФ погибли 622 ребенка
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.
Так, по состоянию на утро 25 апреля 2025 года, в результате полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины пострадало более 2546 детей. Из них 622 ребенка погибли.
Еще более 1924 получили ранения разной степени тяжести. Эти данные обнародовали ювенальные прокуроры.
Больше всего детей пострадало в следующих областях:
- Донецкая - 640;
- Харьковская - 490;
- Днепропетровская - 235;
- Херсонская - 208;
- Запорожская - 177;
- Киевская - 136;
- Сумская - 134;
- Николаевская - 118.
Напомним, 24 апреля в результате обстрела Киева погиб 17-летний парень. Еще 10 детей пострадали: пять мальчиков в возрасте 3, 5, 10, 12 и 17 лет и пять девочек в возрасте 14, 15 и 17 лет.
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