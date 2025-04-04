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04 апреля 2025, 15:20

Дроновая атака по Днепру: повреждено здание областного совета

04 апреля 2025, 15:20
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фото: Telegram/Николай Лукашук
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В результате ночной атаки российских дронов в Днепре было повреждено здание областного совета

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает RegioNews.

По его словам, обошлось без погибших.

Лукашук добавил, что соответствующие службы Днепропетровского областного совета прилагают все усилия, чтобы оперативно устранить последствия удара и обеспечить бесперебойную работу областного совета.

Напомним, в ночь на 3 апреля российские военные запустили по Украине беспилотники. В частности, под массированной атакой "Шахедов" оказалась Днепропетровщина.

Сегодня ночью, 4 апреля, российская армия выпустила по Украине 78 ударных беспилотников разных типов. В результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Днепропетровщина, Киевщина и Запорожье.

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