Херсонщина под ударом: вражеские дроны атаковали эвакуационный экипаж
Войска РФ дронами атаковали эвакуационный экипаж общественной организации "Быть добру на Херсонщине". К счастью, никто не пострадал
Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.
Отмечается, что руководитель организации, активно сотрудничающий с Херсонской городской военной администрацией по эвакуации, получил пять заявок на перевозку людей и животных из опасной зоны.
"Утром он уехал с надеждой, что поездка будет удачной. Но на обратном пути враг ударил по автомобилю несколькими БПЛА. Все люди живы только благодаря тому, что авто бронировано. Однако само авто сгорело дотла", – рассказал Мрочко.
Местные власти в очередной раз призывают жителей самых опасных районов Херсонской общины эвакуироваться.
Напомним, в течение 3 апреля российские войска атаковали более двух десятков населенных пунктов Херсона. В результате вражеских обстрелов пострадали трое мирных жителей .