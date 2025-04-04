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04 апреля 2025, 13:57

Херсонщина под ударом: вражеские дроны атаковали эвакуационный экипаж

04 апреля 2025, 13:57
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фото: Андрей Петухов
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Войска РФ дронами атаковали эвакуационный экипаж общественной организации "Быть добру на Херсонщине". К счастью, никто не пострадал

Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

Отмечается, что руководитель организации, активно сотрудничающий с Херсонской городской военной администрацией по эвакуации, получил пять заявок на перевозку людей и животных из опасной зоны.

"Утром он уехал с надеждой, что поездка будет удачной. Но на обратном пути враг ударил по автомобилю несколькими БПЛА. Все люди живы только благодаря тому, что авто бронировано. Однако само авто сгорело дотла", – рассказал Мрочко.

Местные власти в очередной раз призывают жителей самых опасных районов Херсонской общины эвакуироваться.

Напомним, в течение 3 апреля российские войска атаковали более двух десятков населенных пунктов Херсона. В результате вражеских обстрелов пострадали трое мирных жителей .

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