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04 апреля 2025, 12:46

Российский террор: более 3 000 ударов в Донецкой области, есть погибший и раненые

04 апреля 2025, 12:46
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фото: Национальная полиция
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За прошедшие сутки, 3 апреля, российские войска нанесли 3088 ударов по территории Донецкой области. Под огнем находились 7 населенных пунктов

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Отмечается, что разрушено 56 гражданских объектов, из них 33 жилых дома.

Константиновку россияне атаковали с РСЗО "Смерч" – убили гражданское лицо и ранили еще троих. Поврежден 1 многоквартирный и 14 частных домов, 12 гаражей, админздание, храм.

По Мирнограду враг нанес удары из авиации и артиллерии – травмированы два мирных жителя, поврежден многоквартирный и частный дома.

В Покровске войска РФ повредили многоквартирный дом, в Новоэкономическом – учебное заведение.

Лиман оккупанты обстреляли из артиллерии, разрушено три частных дома.

В результате попаданий авиабомб "ФАБ-250" в Иванополье повреждено 1 многоквартирный и 5 частных домов, в Старой Николаевке - 5 домохозяйств.

Кроме того, сегодня около 4 утра Россия ударила по окрестностям Краматорска. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.



Напомним, на территории Донецкой области, подконтрольной украинским властям, сейчас остаются 284 тысячи гражданских , среди них почти 22 тысячи детей.

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