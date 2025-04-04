Дронова атака по Дніпру: пошкоджено будівлю обласної ради
В результаті нічної атаки російських дронів у Дніпрі було пошкоджено будівлю обласної ради
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук,передає RegioNews.
За його словами, минулося без загиблих.
Лукашук додав, що відповідні служби Дніпропетровської обласної ради докладають усіх зусиль, щоби оперативно усунути наслідки удару та забезпечити безперебійну роботу обласної ради.
Нагадаємо, в ніч на 3 квітня російські військові запустили по Україні безпілотники. Зокрема, під масованою атакою "Шахедів" опинилась Дніпропетровщина.
Сьогодні вночі, 4 квітня, російська армія випустила по Україні 78 ударних безпілотників різних типів. Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя.
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