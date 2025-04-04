Теракт в Днепре: погиб чиновник Юрий Федько
Глава Левобережной администрации Днепровского городского совета Юрий Федько, пострадавший в результате взрыва автомобиля сегодня утром, умер во время оказания медицинской помощи
Об этом сообщает пресс-служба политической партии "Предложение", к которой принадлежал Федько, передает RegioNews.
Отмечается, что полиция квалифицировала этот случай как террористический акт и возбудила уголовное производство.
Правоохранители рассматривают три основные версии:
- заказное преступление, организованное российскими спецслужбами для дестабилизации ситуации в стране;
- неприязненные отношения между потерпевшим и предполагаемым преступником;
- мотивы, связанные с профессиональной деятельностью.
Юрий Федько: что известно о должностном лице
Юрий Федько родился в 1964 году в Желтых Водах. В 1997-2015 годах являлся директором Приднепровского энергостроительного техникума.
Политическую карьеру Федько начал в партии "УКРОП" и был близок к нынешнему мэру Днепра Борису Филатову. Некоторое время был его помощником на общественных началах.
С 2015 по 2021 год занимал должность председателя Самарского районного совета в Днепре.
В 2020 году был избран депутатом Днепровского горсовета от партии "Предложение".
В 2021-м назначен главой Левобережной администрации Днепра.
Напомним, в пятницу утром, 4 апреля, в Днепре взорвался автомобиль, в котором находилось местный чиновник с женой. СМИ писали, что это глава Левобережной городской администрации города Днепр Юрий Федько.
Вчера на рынке в Деснянском районе Киева произошел взрыв в результате подрыва гранаты в магазине. Погибли двое мужчин.