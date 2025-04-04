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04 апреля 2025, 13:41

Теракт в Днепре: погиб чиновник Юрий Федько

04 апреля 2025, 13:41
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фото: Политическая партия "Предложение"
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Глава Левобережной администрации Днепровского городского совета Юрий Федько, пострадавший в результате взрыва автомобиля сегодня утром, умер во время оказания медицинской помощи

Об этом сообщает пресс-служба политической партии "Предложение", к которой принадлежал Федько, передает RegioNews.

Отмечается, что полиция квалифицировала этот случай как террористический акт и возбудила уголовное производство.

Правоохранители рассматривают три основные версии:

  • заказное преступление, организованное российскими спецслужбами для дестабилизации ситуации в стране;
  • неприязненные отношения между потерпевшим и предполагаемым преступником;
  • мотивы, связанные с профессиональной деятельностью.

Юрий Федько: что известно о должностном лице

Юрий Федько родился в 1964 году в Желтых Водах. В 1997-2015 годах являлся директором Приднепровского энергостроительного техникума.

Политическую карьеру Федько начал в партии "УКРОП" и был близок к нынешнему мэру Днепра Борису Филатову. Некоторое время был его помощником на общественных началах.

С 2015 по 2021 год занимал должность председателя Самарского районного совета в Днепре.

В 2020 году был избран депутатом Днепровского горсовета от партии "Предложение".

В 2021-м назначен главой Левобережной администрации Днепра.

Напомним, в пятницу утром, 4 апреля, в Днепре взорвался автомобиль, в котором находилось местный чиновник с женой. СМИ писали, что это глава Левобережной городской администрации города Днепр Юрий Федько.

Вчера на рынке в Деснянском районе Киева произошел взрыв в результате подрыва гранаты в магазине. Погибли двое мужчин.

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