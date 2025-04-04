Ночью ПВО сбила более 40 российских "шахедов" и БпЛА-обманок

фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Сегодня ночью, 4 апреля, российская армия выпустила по Украине 78 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 42 дрона, еще 22 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты запустили ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы из направлений - Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Курск - РФ.

"По состоянию на 08.30 подтверждены сбития 42 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны. 22 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Днепропетровщина, Киевщина и Запорожье.

Напомним, в Харькове количество жертв из-за ночной российской атаки возросло до четырех человек. Пострадали 35 мирных жителей.