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04 апреля 2025, 09:20

Ночью ПВО сбила более 40 российских "шахедов" и БпЛА-обманок

04 апреля 2025, 09:20
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Сегодня ночью, 4 апреля, российская армия выпустила по Украине 78 ударных беспилотников разных типов. Силы ПВО сбили 42 дрона, еще 22 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты запустили ударные БпЛА типа "Shahed" и беспилотники-имитаторы из направлений - Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Курск - РФ.

"По состоянию на 08.30 подтверждены сбития 42 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны. 22 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Харьковщина, Днепропетровщина, Киевщина и Запорожье.

Напомним, в Харькове количество жертв из-за ночной российской атаки возросло до четырех человек. Пострадали 35 мирных жителей.

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РФ война оккупанты ВСУ дрон БПЛА атака ПВО шахед Воздушные силы
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