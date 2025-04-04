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04 апреля 2025, 02:13

В результате российской атаки на Киевщине возникли пожары, есть пострадавший

04 апреля 2025, 02:13
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фото: ОВА
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Российская армия ночью 4 апреля атаковала беспилотниками территорию Киевской области

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник, передает RegioNews.

В результате вражеской атаки БпЛА в Броварском районе пострадал мужчина, его госпитализировали. Предварительно, у него травма ноги и шеи.

На территории парковки возник пожар: горели 4 грузовика и одна легковушка.

Кроме того, в результате падения обломков сбитых дронов произошло возгорание здания автосалона. Предварительно, повреждены 5 авто.

Оба пожара потушили. Оперативные группы продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки.

Напомним, 3 апреля, около 22:00 российские военные в очередной раз ударили беспилотниками по Харькову. Два человека погибли, 32 – ранены. Под завалами многоэтажки могут быть люди.

Также россияне запустили дроны по Запорожью и Запорожскому району. Повреждено складское помещение, произошло возгорание нежилого здания.

Громко было и в Днепре и Каменском. В областном центре произошло возгорание, есть пострадавшие.

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война пожар обстрелы Киевская область дрон пострадавший беспилотники
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