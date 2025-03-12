Россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу
Сегодня утром, 12 марта, российские оккупанты осуществили ракетный обстрел города Кривой Рог на Днепропетровщине
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.
"Кривой Рог. Ракетная атака. Все понимаем, все работаем. Соблюдаем информационную гигиену", – говорится в сообщении.
Он предупредил о возможных повторных запусках вражеских ракет.
Напомним, в Днепре из-за атаки российских беспилотников было повреждено около 10 частных домов, а также здания детского сада и школы.
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