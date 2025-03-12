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12 марта 2025, 10:00

Россия атаковала Украину баллистикой и более сотней ударных дронов: как отработала ПВО

12 марта 2025, 10:00
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 12 марта российская армия атаковала Украину ракетами и 133-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили 98 дронов, еще 20 — локационно потеряны

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.

По предварительным данным, противник ударил тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Крыма по Одессе и Кривому Рогу. Дроны враг запустил из направлений — Орел, Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск — РФ, Чауда — Крым.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 военные подтвердили сбитие 98 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской.

"20 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеской атаки пострадали Одесская область, Днепропетровщина, Харьковщина, Сумщина и Киевщина.

Напомним, сегодня ночью противовоздушная оборона Сумщины приземлила 16 российских ударных беспилотников типа "Shahed".

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