Спасатели показали последствия ракетной атаки на Кривой Рог
В среду утром, 12 марта, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки поврежден инфраструктурный объект, есть жертва и пострадавшие
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"Предварительно ранены 5 человек, 1 человек погиб", — говорится в сообщении.
Во время ликвидации последствий атаки враг нанес повторный удар по спасателям. Были повреждены две единицы техники. К счастью, чрезвычайники не пострадали.
В результате атаки возник пожар в трех гаражах и четырех легковых автомобилях на площади 100 квадратных метров. Также повреждены многоэтажные жилые дома, админздания, магазин и 12 легковых автомобилей.
Напомним, в результате ракетной атаки на Кривой Рог Днепропетровской области сегодня утром, 12 марта, погибла 47-летняя мирная жительница.
Сообщалось о пяти пострадавших.