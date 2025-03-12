Спасатели показали последствия ракетной атаки на Кривой Рог

фото: ГСЧС Украины в Днепропетровской области

В среду утром, 12 марта, российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. В результате атаки поврежден инфраструктурный объект, есть жертва и пострадавшие

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"Предварительно ранены 5 человек, 1 человек погиб", — говорится в сообщении.

Во время ликвидации последствий атаки враг нанес повторный удар по спасателям. Были повреждены две единицы техники. К счастью, чрезвычайники не пострадали.

В результате атаки возник пожар в трех гаражах и четырех легковых автомобилях на площади 100 квадратных метров. Также повреждены многоэтажные жилые дома, админздания, магазин и 12 легковых автомобилей.

Напомним, в результате ракетной атаки на Кривой Рог Днепропетровской области сегодня утром, 12 марта, погибла 47-летняя мирная жительница.

Сообщалось о пяти пострадавших.