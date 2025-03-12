Генштаб ВСУ обновил данные о потерях РФ: информация по состоянию на 12 марта
За прошедшие сутки, 11 марта, Силы обороны Украины уничтожили 1 430 российских захватчиков, три танка, семь боевых бронированных машин, 44 артсистемы врага и 111 БпЛА оперативно-тактического уровня
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 889 тысяч военных.
Напомним, в ночь на 12 марта российская армия атаковала Украину баллистическими ракетами и 133-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами разных типов. Силы ПВО сбили 98 дронов, еще 20 — локационно потеряны.
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