Ракетный удар по Кривому Рогу: погибла женщина, 2 человека пострадали

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В результате ракетной атаки на Кривой Рог Днепропетровской области сегодня утром, 12 марта, погибла мирная жительница. Пострадали два человека

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, сейчас известно еще о двух пострадавших женщинах.

"В Кривом Роге из-за вражеской ракетной атаки погибла женщина. Ей было 47 лет. Соболезнования родным.

Женщину 41 года госпитализировали. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести. Еще одной потерпевшей 78 лет помощь оказали на месте. От пережитого она будет приходить в себя дома", — говорится в сообщении.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул проинформировал, что погибшая находилась в троллейбусе.

"На данный момент, одна погибшая женщина. Просто ехала в троллейбусе рядом. Двое раненых в больнице. Проклятые кацапы", – сообщил Александр Вилкул.

Напомним, утром 12 марта российские оккупанты осуществили ракетный обстрел города Кривой Рог.

В городе раздалась серия взрывов. Оккупационные войска РФ ударили по инфраструктурному объекту, возник пожар.