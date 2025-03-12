Взрывы в Ивано-Франковске: мэр города рассказал о состоянии пострадавших

фото: ГСЧС Франковщины

В результате двойного взрыва на ул. Привокзальной, 9 и 49 пострадали три человека, которых госпитализировали, еще один человек погиб

Об этом в телеэфире сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает RegioNews.

По его словам, в результате взрыва погиб несовершеннолетний студент. Еще трое травмированных находятся в больнице.

"Один из пострадавших потерял две конечности и находится в тяжелом состоянии в реанимации. Также пострадали девушка в среднем тяжести и парень, получивший легкие ранения", - отметил мэр города.

Марцинкои рассказал, что второй взрыв произошел примерно в 100 метрах от места первого, после чего загорелась крыша здания, квартира. Внутри находились четыре человека, они не пострадали и не нуждались в госпитализации.

Рассматривается ряд рабочих версий по поводу обстоятельств взрывов. Мэр не исключил причастность спецслужб РФ.

"Есть ряд рабочих версий – от неосторожного обращения к другим версиям, которые, возможно, были и причастны московским спецслужбам. Пока нельзя говорить, потому что продолжается следствие", – сказал Марцинкив.

Напомним, вечером 11 марта в Ивано-Франковске, вблизи железнодорожного вокзала, раздались взрывы. Погиб несовершеннолетний , еще три человека пострадали.