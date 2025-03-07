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07 марта 2025, 15:58

В Днепропетровской области появилась новая военная администрация

07 марта 2025, 15:58
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский создал Новопавловскую сельскую военную администрацию в Днепропетровской области

Об этом говорится в указе №156/2025, опубликованном на сайте Президента, передает RegioNews.

Отмечается, что администрация создана в рамках выполнения Закона "О правовом режиме военного положения" и будет функционировать в Синельниковском районе Днепропетровщины.

Документ предусматривает, что Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины совместно с Днепропетровской облгосадминистрацией должны принять соответствующие меры для внедрения функционирования новой военной администрации в соответствии с требованиями законодательства.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Напомним, вечером 5 марта, около 22 часов, россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Ракета попала в пятиэтажную гостиницу . Ранее сообщалось, что погибли четыре человека. Среди пострадавших есть дети.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, перед ударом в гостиницу заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане Украины, Соединенных Штатов и Британии.

указ президент Зеленский военная администрация Днепропетровская область
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