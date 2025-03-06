Удар по Кривому Рогу: среди пострадавших есть дети

фото: Telegram/Сергей Лисак

В Кривом Роге среди пострадавших в результате российского ракетного удара – двое детей

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, известно о 32 пострадавших в Кривом Роге, среди них 13-летняя девочка и 17-летний юноша.

На амбулаторном лечении два человека. Остальные – госпитализированы. Пациенты "тяжелые" и средней тяжести.

Также в данный момент известно о четырех погибших.

Кроме гостиницы, повреждены 14 многоквартирных домов, заведение культуры, почта, 12 магазинов и почти два десятка автомобилей.

В городе продолжают ликвидировать последствия российского террора.

Напомним, вечером 5 марта россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Ракета попала в пятиэтажную гостиницу , погибли четыре человека.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, перед ударом в гостиницу заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане Украины, Соединенных Штатов, Британии.