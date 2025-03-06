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06 марта 2025, 08:50

Ракетный удар по гостинице в Кривом Роге: увеличилось количество погибших и раненых

06 марта 2025, 08:50
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фото: ГСЧС Днепропетровщины
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Уже трое погибших в результате попадания вражеской баллистической ракеты в гостиницу в Кривом Роге. Еще 31 человек получил ранения, среди них и ребенок

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, большинство раненых госпитализированы, 14 – в тяжелом состоянии.

Кроме гостиницы, повреждены 14 многоквартирных домов, заведение культуры, почта, 12 магазинов и почти два десятка автомобилей.

Спасатели продолжают разбирать завалы.

Развернут "Пункт несокрушимости". Психологи ГСЧС уже оказали помощь 10 пострадавшим.

Напомним, в среду, 5 марта, около 22 часов прогремел взрыв в Кривом Роге . Российская баллистическая ракета попала в гостиницу.

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