Взрыв в Кривом Роге: сообщают о попадании баллистики, есть пострадавшие и погибший
В Кривом Роге около 22:40 произошел взрыв во время воздушной тревоги. В соцсетях сообщают о прямом попадании баллистики
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.
По словам Сергея Лысака , в результате вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура и произошел пожар. По всей вероятности, под завалами могут быть люди. Информация о последствиях уточняется.
По состоянию на 22:42 было известно, что пострадали 3-летний мужчина и 49-летняя женщина. Они оба в тяжелом состоянии, врачи оказывают им помощь.
Впоследствии Сергей Лысак сообщил, что, к сожалению, погибший. Это 53-летний мужчина.
Напомним, 4 марта российские войска обстреляли пригород Херсона. В результате обстрела пенсионерка получила ранения. Ее с взрывной травмой госпитализировали медики.