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05 марта 2025, 22:42

Взрыв в Кривом Роге: сообщают о попадании баллистики, есть пострадавшие и погибший

05 марта 2025, 22:42
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Фото: ОВА
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В Кривом Роге около 22:40 произошел взрыв во время воздушной тревоги. В соцсетях сообщают о прямом попадании баллистики

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака , в результате вражеской атаки повреждена гражданская инфраструктура и произошел пожар. По всей вероятности, под завалами могут быть люди. Информация о последствиях уточняется.

По состоянию на 22:42 было известно, что пострадали 3-летний мужчина и 49-летняя женщина. Они оба в тяжелом состоянии, врачи оказывают им помощь.

Впоследствии Сергей Лысак сообщил, что, к сожалению, погибший. Это 53-летний мужчина.

Напомним, 4 марта российские войска обстреляли пригород Херсона. В результате обстрела пенсионерка получила ранения. Ее с взрывной травмой госпитализировали медики.

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