На Дніпропетровщині з'явилася нова військова адміністрація

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Про це йдеться в указі №156/2025, опублікованому на сайті Президента, передає RegioNews.

Зазначається, що адміністрація створена у рамках виконання Закону України "Про правовий режим воєнного стану" і функціонуватиме в Синельниківському районі Дніпропетровщини.

Документ передбачає, що Генеральний штаб Збройних Сил України спільно з Дніпропетровською обласною державною адміністрацією мають вжити відповідних заходів для запровадження функціонування нової військової адміністрації відповідно до вимог законодавства.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, ввечері 5 березня, близько 22 години, росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Ракета влучила в п'ятиповерховий готель. Раніше повідомлялося, що загинули чотири людини. Серед постраждалих є діти.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, Сполучених Штатів і Британії.