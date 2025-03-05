Фото: ГСЧС

В Кривом Роге продолжается спасательная операция после атаки оккупантов. Известно, что количество пострадавших выросло

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальные службы.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что российские войска ударили по гостинице в Кривом Роге. По его словам, россияне использовали для этого баллистическую ракету.

В Национальной полиции сообщили, что на месте продолжаются поисково-спасательные работы. Окончательное количество пострадавших устанавливается. Правоохранители уже проводят досмотр места происшествия, собирают доказательную базу, помогают пострадавшим и документируют последствия вражеского удара.

По данным ГСЧС, по состоянию на 23:20 в результате атаки два человека погибли. Также известно о семи пострадавших. Еще 14 человек были спасены. Продолжается спасательная операция. Спасатели эвакуируют людей из 3 и 4 этажа здания.

Напомним, что взрыв в Кривом Роге произошел около 22 часов. В соцсетях сразу сообщали о прямом попадании российской баллистики. В ОВА сообщалось, что среди пострадавших 42-летняя женщина и 43-летний мужчина: их госпитализировали медики.