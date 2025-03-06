Зеленский отреагировал на удар по Кривому Рогу: что сказал глава государства

фото: ГСЧС Днепропетровщины

В результате ракетного удара по обычной гостинице в Кривом Роге погибли четыре человека, более 30 человек получили ранения

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По его словам, буквально перед ударом в гостиницу заселились волонтеры одной из гуманитарных организаций – граждане Украины, США, Британии.

"Они выжили, потому что успели спуститься с номеров. Но, к сожалению, четыре человека были убиты этим ударом. Мои соболезнования родным и близким. В общей сложности более 30 человек были ранены, всем оказана необходимая помощь", - отметил Зеленский.

Кроме того, повреждены ударом многие гражданские объекты вокруг отеля. Спасатели до сих пор работают на месте – все службы.

Президент поблагодарил рабочих экстренных и всех соответствующих служб за их работу на месте попадания.

"Благодарю работников ГСЧС Украины, Национальной полиции, медиков, в том числе работников "экстренки", и всех, от чьей работы зависит жизнь людей. И нельзя делать ни одной паузы в давлении на Россию для того, чтобы остановить эту войну и террор против жизни", – сказал Зеленский.

Напомним, вечером 5 марта россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Ракета попала в пятиэтажную гостиницу , погибли четыре человека.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 6 марта российские террористы запустили против Украины две баллистические ракеты и 112 беспилотников.