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Правоохранители задержали и сообщили о подозрении жителю Херсона, который во время оккупации города работал на захватчиков в захваченной колонии, а сейчас едва не попал на службу в ВСУ

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews .

На сотрудничество с оккупантами мужчина пошел в июне 2022 года. Он устроился на работу в захваченную захватчиками колонию, получив пост кинолога. Фигурант служил оккупационным властям до освобождения Херсона, за что получал зарплату в рублях.

После освобождения города перебежчик решил остаться на подконтрольной Украине территории и притаился, а затем попал в ВСУ.

Предателя задержали до того, как он начал полноценную службу.

Суд взял фигуранта под стражу. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, в Ровенской области задержали российских агентов, которые подорвали колею во время движения военного эшелона. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.