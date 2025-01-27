На Днепропетровщине заместителя командира части присвоил приборы ночного видения почти на 4 млн гривен
Правоохранители задержали заместителя командира одной из воинских частей, похитившего приборы ночного видения, стоимость которых составляет почти 4 млн гривен
Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.
Заместитель командира, который отвечал за логистику в части, решил присвоить дорогостоящее оборудование. В подготовленной им документации отмечалось, что 24 прибора ночного видения были потеряны в боевых условиях.
На самом деле своим подчиненным фигурант отдал приказ спрятать имущество в груде мусора на одном из складов.
Во время обысков по местам дислокации воинской части, в частности, в ее складских помещениях, и проживание фигуранта изъяты вещественные доказательства.
Фигуранту объявили подозрение. Его заключили под стражу с альтернативой внесения залога в 7,7 млн гривен.
Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
Правоохранители проверяют причастность к преступлению других военных, включая командование части. Также инициировано проведение служебного расследования и инвентаризации военного имущества по части.
Напомним, ранее суд арестовал экс-чиновника Минобороны, из-за которого на фронт отправили непригодные пулеметы на почти 200 млн гривен.