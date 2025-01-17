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17 января 2025, 22:20

В Кривом Роге задержали 14-летних подростков, которые подожгли автомобиль военного

17 января 2025, 22:20
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фото: Днепропетровская областная прокуратура
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Правоохранители задержали двух 14-летних юношей, которые по заказу российских спецслужб подожгли автомобиль военнослужащего ВСУ в Кривом Роге. Им грозит до 10 лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

По данным следствия, подростки установили контакт через мессенджер с неизвестным лицом, предложившим им деньги за поджог автомобилей, принадлежащих военным ВСУ или имеющих соответствующую символику.

Вечером 14 января ребята облили легковушку военнослужащего горючей жидкостью, подожгли его и сняли процесс на мобильный телефон. Злоумышленников задержали. Во время обысков правоохранители изъяли у них зажигалку и мобильные телефоны.

Обоим несовершеннолетним сообщили о подозрении в умышленном повреждении имущества путем поджога, совершенном по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 УК Украины).

"Сейчас им избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. За совершенное им грозит до 10 лет лишения свободы", — сообщили в прокуратуре Днепропетровщины.

Напомним, ранее СБУ объяснила, что молодежь и даже несовершеннолетние подростки, работающие на Россию, могут сесть надолго.

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