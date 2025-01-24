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24 января 2025, 20:05

Угрожал перерезать горло: на Днепропетровщине боевой медик взял у заложницы женщину, чтобы не возвращаться на фронт

24 января 2025, 20:05
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Мужчина взял в заложницы инструктор медицинского центра и угрожал ее убить

Об этом сообщается в Едином государственном реестре расследований, передает RegioNews .

Инцидент произошел 4 января 2025 года около 14:55 в здании, предназначенном для временного содержания военнослужащих. Боевой медик угрожал перерезать горло заложницы. На инструктора медицинского пункта мужчина напал в коридоре. Он обхватил ее из-за спины и приставил к ее шее канцелярский нож.

По данным следствия, собачье требовал не приближаться к нему и предоставить ему возможность выйти из территории. При этом он угрожал убить эту женщину.

Отмечается, что он угрожал ей смертью, когда пришел вместе с ней в контрольно-пропускной пункт. Там он требовал от сотрудников, чтобы они открыли ему металлическую решетку. После разговора с работниками он отпустил женщину.

Мужчина задержан. Ему объявили подозрение по ст. 349 Уголовного кодекса. Суд постановил заключить его под стражу до 5 марта 2025 года.

В решении суда говорится, что он ранее оставлял дислокации военных подразделений, где выполнял свои обязанности. Причину агрессивного поведения мужчины следствие объясняет его нежеланием возвращаться к исполнению военных обязанностей в места ведения боевых действий.

Ранее сообщалось, что в Кировоградской области женщина напала на бригаду медиков во время вызова. Она вызвала "скорую помощь" из-за плохого самочувствия ее мужа, но встретила врачей она агрессивно. При обследовании мужчины женщина напала на одного из медиков. На место инцидента вызвали полицию, начатое уголовное производство.

Также сообщалось, что в Днепре задержан мужчина, совершавший нападения на женщин. Известно, что в центральном районе города он проследил за женщиной, напал на нее, приставив к горлу нож и украл у нее деньги. Впоследствии, уже в другом районе, он ограбил другую женщину, украв у нее сумку. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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