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21 ноября 2024, 12:01

Россияне впервые атаковали Украину межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж"

21 ноября 2024, 12:01
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Во время атаки на Днепр утром 21 ноября российские военные впервые ударили межконтитентальной баллистической ракетой "Рубеж", являющейся потенциальным носителем ядерного заряда

Об этом передает RegioNews со ссылкой на "Украинскую правду".

Россияне ударили по Днепру ракетами разных типов. В частности, из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета.

По данным источников УП, речь идет о ракете средней дальности РС-26 "Рубеж".

Напомним, также на Днепр летели аэробалистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", запущенная из истребителя МиГ-31К над Тамбовской областью РФ, а также семь крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС (район пусков – Волгоград).

Целью атаки являлись предприятия и критическая инфраструктура. В результате обстрела в Днепре есть разрушения, возникли пожары. Пострадали не менее двух человек.

Также был поврежден центр реабилитации для людей с инвалидностью.

Спасатели показали последствия ракетных обстрелов Днепра.

Справка. Российская межконтинентальная баллистическая ракета РС-26 "Рубеж" оснащена раздельными боевыми частями. Дальность пуска – до 6000 км, вес – 40-50 тонн.

РС-26 нужно уничтожать еще на этапе полета носителя, прежде чем он сбросит боевые блоки. После раскрытия ракеты каждый боевой блок нуждается в отдельном уничтожении, что значительно усложняет работу противовоздушной обороны.

РС-26 "Рубеж" предназначена для доставки ядерных зарядов.

война обстрелы Днепр ракетный удар Балистика ракета Рубеж
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