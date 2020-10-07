Семье кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуга народа" угрожали убийством

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело

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Полиция возбудила уголовное дело по факту угроз семье кандидата в мэры Кривого Рога от партии "Слуга народа" Дмитрия Шевчика.

Об этом агентству УНИАН сообщила пресс-секретарь Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, передает RegioNews.

По ее словам, в заявлении брата кандидата в мэры Кривого Рога сообщается о двух телефонных звонках, на данный момент лица тех, кто звонил, еще не установлены.

На данный момент продолжается досудебное расследование ... Полиция принимает все необходимые меры для установления лица или лиц, причастных к указанному уголовному преступлению", - рассказала Старчевская.

Сам Шевчик заявил, что угрозы его семье поступали с незнакомого номера, впервые это произошло 23 сентября.

Звонивший представился сотрудником полиции, уточнил мое имя и год рождения. И сказал, что моя мать погибла и мне нужно приехать на опознание", - сообщил он.

По словам Шевчика, из-за опасений за безопасность своей семьи он нанял охрану и обратился с заявлением в полицию.

Напомним, кандидат в мэры Одессы от "Слуги народа" Олег Филимонов отказался от теледебатов, его оппонентом должен был стать кандидат от "ОПЗЖ" Николай Скорик.