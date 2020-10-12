В горсовет Кривого Рога могут попасть 8 партий, - опрос

Кандидат от "Слуги народа" догоняет действующего мэра города

Кандидат от "Слуги народа" догоняет действующего мэра города

Фото: kr.gov.ua

На выборах мэра Кривого Рога лидируют действующий мэр Юрий Вилкул и кандидат от партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса группы "Рейтинг", который проводился 8-9 октября, передает RegioNews.

За Вилкула готовы проголосовать 40,8% избирателей, которые определились с выбором. За Дмитрия Шевчика от "Слуги народа" готовы отдать свой голос 29% избирателей.

Далее следуют кандидат от ОПЗЖ Константин Павлов (10,1%), представитель "Европейской солидарности" Юрий Яровой (7,2%) и выдвиженец от "Силы людей" Юрий Милобог (5,5%). Остальные кандидаты получат менее 4% голосов.

Кроме того, 20% жителей города не определились со своим выбором. Социологи сообщают, что за Юрия Вилкула в сентябре были готовы проголосовать 50,5% всех опрошенных, в октябре - 31,5%. Его соперник Дмитрий Шевчик нарастил поддержку из 14,0% в сентябре до 22,3% в октябре.

Незначительный рост продемонстрировал также представитель "Евросолидарности" Юрий Яровой - с 3,9 до 5,5%.

На выборах в горсовет Кривого Рога партию действующего мэра "Блок Юрия Вилкула "Украинская перспектива" готовы поддержать 33,8% избирателей. На втором месте "Слуга народа", за которую готовы проголосовать 23,2% опрошенных.

В горсовет также проходят "ОПЗЖ" (10,3%), "Партия Шария" (8,2%), "Европейская солидарность" (7,3%) и "Сила людей" (6,1%). Могут преодолеть 5-процентный барьер ВО "Батькивщина" (4,7%) и "Пропозиція" (4,2%). Остальные партии набирают менее 2 процентов.

Напомним, при ухудшении ситуации с COVID-19 в местных выборах готовы принять участие 46% граждан - Рейтинг.