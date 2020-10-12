Правоохранители блокировали деятельность международной группировки контрабандистов наркотиков

Свою "продукцию" они реализовывали с использованием интернет-сайтов и чат-ботов в Telegram

Свою "продукцию" они реализовывали с использованием интернет-сайтов и чат-ботов в Telegram

Фото: Нацполиция

Правоохранители прекратили деятельность транснациональной организованной преступной группировки, которая причастна к наладке и функционированию сети с изготовления, контрабанды и сбыта психотропных веществ на территории Украины, а также в сопредельных странах.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

В результате проведения девяти санкционированных обысков на территории г. Киева и Киевской области обнаружена лаборатория по изготовлению психотропного вещества PVP, склады хранения готовой продукции, а также колл-центры, которые принимали и обрабатывали заказы по продаже психотропных веществ", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины двух фигурантов, которые причастны к функционированию указанной лаборатории по изготовлению PVP. Это - граждане Украины, 1970 и 1976 годов рождения. Решается вопрос об объявлении им подозрения в совершении преступления.

Продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направленные на разоблачение других фигурантов, это - более 100 человек – операторов колл-центров.

Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность группировки наркодилеров, которые через интернет сбывали запрещенные вещества клиентам по всей Украине.