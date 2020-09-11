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11 сентября 2020, 10:56 3

В Кривом Роге возник масштабный пожар на мусорном полигоне

11 сентября 2020, 10:56 3
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Для ликвидации возгорания привлекли тяжелую технику
Для ликвидации возгорания привлекли тяжелую технику
Фото: ГСЧС
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В Кривом Роге Днепропетровской области вспыхнул крупный пожар на полигоне по хранению твердых бытовых отходов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

По данным спасателей, пожар произошел в Саксаганском районе города на мусорном полигоне неподалеку от шахты "Батькивщина". Для тушения привлекли четыре подразделения спасателей.

На этом полигоне высота отходов составляет около 15 метров, а состоит слой преимущественно из пластика. Поэтому пожарные машины не могут проехать в нужное место", - говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара спасатели привлекли тяжелую технику, около 1:20 ночи его удалось локализовать.

Сейчас на полигоне подразделения ГСЧС занимаются ликвидацией четырех очагов возгорания, для расследования чрезвычайного происшествия создадут специальную комиссию.

Напомним, в начале сентября на Харьковщине возник масштабный пожар на 400 га леса. Сгорело 8 домов, эвакуировали людей из близлежащих сел.

Кроме того, лесной пожар ликвидировали в зоне ООС на Луганщине.

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