Сутки в ООС: зафиксирован один обстрел и лесные пожары

Среди личного состава Объединенных сил потерь и ранений нет

Среди личного состава Объединенных сил потерь и ранений нет

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С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано одно нарушение договоренностей Трехсторонней контактной группы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

На участке фронта вблизи Марьинки отмечено вражескую провокацию с подствольного гранатомета. Неприцельный выстрел противника не нес угрозы, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.

В то же время, в районе населенных пунктов Новолуганское, Болотенное, Зайцево, Лобачево, Новоайдар, Пески, на различных участках местности продолжается ликвидация пожаров. Здесь зафиксировано возгорание сухой травы площадью около 90 га. К тушению и локализации огня привлечено необходимое количество личного состава и техники подразделений Вооруженных Сил Украины и ГСЧС.

Напомним, за минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 3 случая нарушения режима полного прекращения огня.