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Сутки в ООС: зафиксирован один обстрел и лесные пожары
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02 сентября 2020, 17:58 3

Сутки в ООС: зафиксирован один обстрел и лесные пожары

02 сентября 2020, 17:58 3
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Среди личного состава Объединенных сил потерь и ранений нет
Среди личного состава Объединенных сил потерь и ранений нет
Фото: Facebook
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С начала текущих суток на Донбассе зафиксировано одно нарушение договоренностей Трехсторонней контактной группы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

На участке фронта вблизи Марьинки отмечено вражескую провокацию с подствольного гранатомета. Неприцельный выстрел противника не нес угрозы, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.

В то же время, в районе населенных пунктов Новолуганское, Болотенное, Зайцево, Лобачево, Новоайдар, Пески, на различных участках местности продолжается ликвидация пожаров. Здесь зафиксировано возгорание сухой травы площадью около 90 га. К тушению и локализации огня привлечено необходимое количество личного состава и техники подразделений Вооруженных Сил Украины и ГСЧС.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Опубликовано Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces Среда, 2 сентября 2020 г.

Напомним, за минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 3 случая нарушения режима полного прекращения огня.

Донбасс ООС РФ обстрел пожар штаб ГСЧС
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